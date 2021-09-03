Son dakika: Türk komandoları 5 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Kahraman Komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimini önleyen Kahraman Komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.