Meclis’e sunulacak! Yeni yargı reformları kapıda

-Yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak.

-Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde uygulanacak hedef süreler belirlenecek.

-Hâkimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hâkimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak.

-İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

-Duruşma kayıt uygulaması değiştirilecek; aşamalı olarak, bilişim sistemi üzerinden "doğrudan kayıt" uygulamasına geçilecek.

-Ceza hukuku, infaz hukuku, özel hukuk, idare hukuku ve mukayeseli hukuk gibi bölümlerin yer alacağı bir enstitü kurulacak.