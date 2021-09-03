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Meclis’e sunulacak! Yeni yargı reformları kapıda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Meclis’e sunulacak! Yeni yargı reformları kapıda

İnsan hakları ile demokraside sayısız reformu yürütmeye alan AK Parti, yargı alanındaki reformlarına gelecek günlerde de tam gaz hız kesmeden devam edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Adli dönemin başlaması ve yeni Yargıtay binasının açılışında "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclis'in gündemine getirecekler" sözleriyle yeni düzenlemelerin ilk belirtisini gösterdi.

Adalet Bakanlığı'nın da yeni düzenlemelerle alakalı faaliyetlerine devam ettiği, yargı paketlerinin öncelik sırasına göre Meclis gündemine getirileceği belirtildi.

Yapılacak düzenlemeler içinde, ihtisas gerektiren imar, çevre ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler oluşturulması, Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde uygulanacak hedef sürelerin düzenlenmesi, Adli Tıp Kurumu'nda "hedef süre uygulaması"nın yürütülmesi gibi önemli yenilikler mevcut.

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemelerin bir kısmı şu şekilde:

-Çocuk teslimine ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların yerine getirilmesi icra dairelerinin görev alanından çıkarılacak.

-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecek ve uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacak.

-Makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusundaki başvuruları incelemek ve tazmin etmek üzere etkili bir mekanizma oluşturulacak.

-Adli Tıp Kurumu'nda "hedef süre uygulaması" hayata geçirilecek.

-Mesleki kıdeme sahip hâkim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek.

-Belirli görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartları yeniden belirlenecek.

-Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda yer alan disiplin cezaları daha objektif ölçütlerle yeniden belirlenecek.

-Hâkim ve savcıların disiplin süreçlerindeki hakları genişletilecek.

-HSK'nın disiplin kararlarına karşı yargısal denetim mekanizması genişletilecek. (Anayasa Değişikliğiyle)

-Yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak.

-Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde uygulanacak hedef süreler belirlenecek.

-Hâkimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hâkimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak.

-İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

-Duruşma kayıt uygulaması değiştirilecek; aşamalı olarak, bilişim sistemi üzerinden "doğrudan kayıt" uygulamasına geçilecek.

-Ceza hukuku, infaz hukuku, özel hukuk, idare hukuku ve mukayeseli hukuk gibi bölümlerin yer alacağı bir enstitü kurulacak.

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