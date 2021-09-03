Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK’dan kaçan terörist teslim oldu! Rakam 142’ye çıktı

İçişleri'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK Terör Örgütü'nden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.

PKK'LI TERÖRİST SURİYE'DE FAALİYET GÖSTERDİ

Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensubunun 2012'de örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi." detayına yer verildi.