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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK'dan kaçan terörist teslim oldu! Rakam 142'ye çıktı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK’dan kaçan terörist teslim oldu! Rakam 142’ye çıktı

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2012'de örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İçişleri'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK Terör Örgütü'nden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.

PKK'LI TERÖRİST SURİYE'DE FAALİYET GÖSTERDİ

Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensubunun 2012'de örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi." detayına yer verildi.

TESLİM OLAN PKK'LI SAYISI 142 OLDU

Buna göre; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi.

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