04 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Tebrikler' diyerek duyurdu! İşte yeni hedef

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Tebrikler' diyerek duyurdu! İşte yeni hedef

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.09.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ’Tebrikler’ diyerek duyurdu! İşte yeni hedef

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

YENİ HEDEF AŞIDA DEVAM DOZLARI

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çankırı, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."

276 kişi hayatını kaybetti! Test sayısı 300 binin üzerinde 276 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! TEST SAYISI 300 BİNİN ÜZERİNDE
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA