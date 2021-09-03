Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ’Tebrikler’ diyerek duyurdu! İşte yeni hedef

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

YENİ HEDEF AŞIDA DEVAM DOZLARI

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çankırı, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."

ÇANKIRI, %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk Haritasında rengi MAVİ! Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler! pic.twitter.com/UonEzrCk2j — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2021