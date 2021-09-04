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10, 11, 12 yaş altı aşılama ne zaman başlıyor? Bebekler, çocuklar ne zaman aşılanacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2021
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10, 11, 12 yaş altı aşılama ne zaman başlıyor? Bebekler, çocuklar ne zaman aşılanacak?

10, 11, 12 yaş altı aşılama ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle aşılanmaya yönelik yeni kararların alınması bekleniyor. 12 yaş altı aşılanmanın olup olmayacağı aynı zamanda bebek ve çocuklarında aşı durumun ne olacağı araştırılmaya başlandı. İşte, 10, 11, 12 yaş altı aşılama ne zaman başlıyor? Bebekler, çocuklar ne zaman aşılanacak?

10, 11, 12 yaş altı aşılama ne zaman başlıyor? Bebekler, çocuklar ne zaman aşılanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs ile mücadelede aşı süreci devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle aşılanmada yaş sınırının aşağı düşürülmesi bekleniyor. Gün itibariyle 12 yaş üstüne aşılamanın başlayacağı tarih oldukça merak konusu oldu. İşte, 10, 11, 12 yaş altı aşılama ne zaman başlıyor?

Koronavirüs sebebiyle ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanan Sinovac ve Biontech aşıları vatandaşların tercihine sunuluyor. 15 yaş üstü aşılamanın başlamasının ardından sıra 12 yaş altı aşına gelecek. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yaş üstü gençlerin ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanların aşılanacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından aileler aşı konusunda araştırmaları hızlandırdı.

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanlığı, yüksek riskli grupta yer alan vatandaşların aşılanmasının hayati önem taşıdığına değinerek 12 yaş ve üstü riskli gruptaki gençlerin de aşılanacağını açıklamıştı. Bu açıklamalar dahilinde, toplumda bulaş riskini en aza indirmek ve kamu sağlığını koruyabilmek adına aşı sırası gelen vatandaşların aşı olması gerekmektedir. Ancak hiçbir yaş grubu ve meslek için aşı zorunluluğu söz konusu değildir.

12 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

12 yaş üstü ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda olanlar için aşı hakkı tanımlandı. Ancak kronik hastalığı olmayan 12 yaş üstü bireyler için henüz aşı sırası gelmedi. Konuyla ilgili güncel bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

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