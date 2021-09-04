10, 11, 12 yaş altı aşılama ne zaman başlıyor? Bebekler, çocuklar ne zaman aşılanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs ile mücadelede aşı süreci devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle aşılanmada yaş sınırının aşağı düşürülmesi bekleniyor. Gün itibariyle 12 yaş üstüne aşılamanın başlayacağı tarih oldukça merak konusu oldu. İşte, 10, 11, 12 yaş altı aşılama ne zaman başlıyor?

Koronavirüs sebebiyle ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanan Sinovac ve Biontech aşıları vatandaşların tercihine sunuluyor. 15 yaş üstü aşılamanın başlamasının ardından sıra 12 yaş altı aşına gelecek. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.