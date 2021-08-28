Ataşehir'de kasalarca sebzeyi çöpe atan şahıs ile ilgili Bakanlık harekete geçti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, bir takım sosyal medya hesaplarında, bir adamın yüklü miktarda sebzeyi kasalardan çöp kamyonuna boşalttığı görüntülerin paylaşılması üzerine Bakanlık harekete geçti.
Emniyet güçleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, bahse konu olayın geçen günlerde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hal olarak çalışan bir işyerinde meydana geldiği, sebzeleri çöp arabasına döken şahsın iş yeri çalışanı yabancı uyruklu K.J. olduğu belirlenmiş, işyerinde yapılan kontrolde, sigortasız olarak çalıştırıldığı ortaya çıkan K.J. ile iş yeri sahibi F.K. adlı şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
TİCARET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş da olayla ilgili sosyal medya hesabı (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, görüntülerin bakanlık tarafından ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması doğrultusunda ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini, eylemi yapan firmanın belirlendiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını belirtti.
"FIRSATÇILARA EN AĞIR CEZALARIN VERİLECEĞİNDEN HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN ŞÜPHESİ OLMASIN"
Bakan Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç bitiminde mevzuata aykırı eylem yaptığı belirlenen kişiler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını ifade ederek, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın." diye konuştu.
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