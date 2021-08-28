Ataşehir’de kasalarca sebzeyi çöpe atan şahıs ile ilgili Bakanlık harekete geçti

Emniyet güçleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, bahse konu olayın geçen günlerde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hal olarak çalışan bir işyerinde meydana geldiği, sebzeleri çöp arabasına döken şahsın iş yeri çalışanı yabancı uyruklu K.J. olduğu belirlenmiş, işyerinde yapılan kontrolde, sigortasız olarak çalıştırıldığı ortaya çıkan K.J. ile iş yeri sahibi F.K. adlı şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere karakola götürüldü.