İzmir depreminin simgesi Ayda anaokuluna başladı!

HİÇ AĞLAMADI, OKULA KOŞA KOŞA GİTTİ

Ayda'nın okulu ilk günden çok sevdiğini söyleyen baba Uğur Gezgin, "Ayda okullar açılmadan önce abisiyle sürekli konuşuyor ve hevesleniyordu. Abisine ve bana 'ben okula ne zaman başlayacağım' diye soruyordu. Yeni arkadaşları olacağı için çok mutlu. İnşallah hem oğlum hem de kızım vatana millete hayırlı evlatlar olsunlar. Tek temennim bu yönde. Ayda ve Atakan'ı hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek için elimden geleni yapacağım. Annem ve babam da sağ olsunlar. Onların da büyük desteği oluyor. Son nefesime kadar hem Ayda'ya hem de Atakan'a hem annelik hem de babalık yapacağım" şeklinde konuştu.