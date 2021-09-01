Van’da kamyonetin kasasında 78 düzensiz göçmen yakalandı

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Van-Bitlis kara yolunda bulunan Balaban yol kontrol noktasında kuşkue üzerine bir kamyonet durduruldu.

Yapılan arama sonucunda, çimento torbalarının altına gizlenmiş halde 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin akabinde İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yakalanan sürücü H.T. tutuklandı, kamyonete ise el konuldu.