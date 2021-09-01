01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van’da kamyonetin kasasında 78 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da kamyonetin kasasında 78 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 01.09.2021
ABONE OL
Van’da kamyonetin kasasında 78 düzensiz göçmen yakalandı

Van Gevaş’ta çimento yüklü bir kamyonetin kasasına gizlenmiş 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.Göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Van-Bitlis kara yolunda bulunan Balaban yol kontrol noktasında kuşkue üzerine bir kamyonet durduruldu.

Yapılan arama sonucunda, çimento torbalarının altına gizlenmiş halde 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin akabinde İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yakalanan sürücü H.T. tutuklandı, kamyonete ise el konuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA