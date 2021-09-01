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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 01.09.2021
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Çanakkale’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Çanakkale'de ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı. Ormanda çıkan yangın için bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde iddiaya göre, ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı.

Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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