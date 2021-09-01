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Son dakika: Başkan Erdoğan Bolivya Büyükelçisini kabul etti

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Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Bolivya Büyükelçisini kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Bolivya Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera’yı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen törende Büyükelçi Edgar Adolfo Sejas Vera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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