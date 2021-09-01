Son dakika: DEVA Partili FETÖ sanığı Zeynel Adıgüzel Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Son dakika haberi... DEVA Partisi İzmir il Yönetim Kurulu üyesi FETÖ sanığı Zeynel Adıgüzel, illegal yollardan kaçmak isterken yakalandı. FETÖ sanığı Adıgüzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir ili Çeşme ilçesi Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından dün akşam 19.00 sıralarında, Yunan karasularında tekne içerisinde 4 şahsın yakalandığı, yakalanan şahıslardan birisinin FETÖ/PDY Terör örgütü üyesi olduğu değerlendirildiği bilgisi alındı.
YARGILANMASI DEVAM EDİYOR
Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan karasularında SULTAN SELİM isimli teknenin yapılan kontrolünde, teknenin alt kamarasında saklanmış vaziyette Zeynel Adıgüzel isimli kişi ele geçirildi. Adıgüzel'in İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ / PDY Terör Örgütü kapsamında yargılanmasının devam ettiği öğrenilirken üzerinde sahte İspanya Pasaportu ve 1000 Euro bulundu.
DEVA PARTİSİ'NİN İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Adıgüzel'in DEVA Partisi İzmir İl Sekreteri iken 2020 yılında görevinden istifa ettiği , halen partinin il yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken hazırlanan soruşturma evrakları ile birlikte bugün mevcutlu olarak İzmir 2 . Ağır Ceza mahkemesine sevk edildi. Şüpheli yargılandığı dosya kapsamında mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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