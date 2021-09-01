Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni adli yıl açılış töreninde son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR
Sadece Yargıtay'ın yeni binasına değil, önce Danıştay'ı ardından Anayasa Mahkemesi'ni bitirdik. Bunlarla ülke dünyaya mesaj veriyor.
Ankara'ya şanına yakışır bir adliye binası kazandırmaya kararlıyız.
Ayrıntılar geliyor...