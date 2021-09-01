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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni adli yıl açılış töreninde son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni adli yıl açılış töreninde son dakika açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Sadece Yargıtay'ın yeni binasına değil, önce Danıştay'ı ardından Anayasa Mahkemesi'ni bitirdik. Bunlarla ülke dünyaya mesaj veriyor.

Ankara'ya şanına yakışır bir adliye binası kazandırmaya kararlıyız.

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