Son dakika: Balık av sezonu açıldı! Başkan Erdoğan: Bereketli bir sezon diliyorum

15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

2021 yılının Nisan ayında av yasağının gelmesiyle gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 4.5 aydır balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yasağın kalkmasıyla denizle buluştu.

Balık av sezonunun açılmasıyla beraber Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.

Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun…" ifadelerini kullandı.

Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.



Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun… pic.twitter.com/tc1hM9sFNE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2021