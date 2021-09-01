Son dakika: İstanbul Valiliğinden ormanlara giriş yasağı kararı: 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanan ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e uzatıldığını açıkladı.
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.
#İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 1, 2021
📍Ormanlara girme🌲
📍Orman çevresinde ve içinde mola verme,piknik yapma 🚗
YASAKLARI 30 EYLÜL 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır
Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum
👉🏻https://t.co/elEMbmegAD pic.twitter.com/jNSukQSf9W
detaylar gelecek...