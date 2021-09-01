01 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul Valiliğinden ormanlara giriş yasağı kararı: 30 Eylül'e kadar uzatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Son dakika: İstanbul Valiliğinden ormanlara giriş yasağı kararı: 30 Eylül’e kadar uzatıldı

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanan ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e uzatıldığını açıkladı.

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

detaylar gelecek...

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