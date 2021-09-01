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Kocaeli’nde kargo gemisinde 4 kişi koronavirüs çıktı! Mürettebat karantinada

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Kocaeli’nde kargo gemisinde 4 kişi koronavirüs çıktı! Mürettebat karantinada

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarına demirl atan kargo gemisinin 4 mürettebatının koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı. Temaslılarla beraber karaya ulaştırılan 12 şahıs karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demir atan Panama bandıralı 'Fahriye K.' Adlı kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünün koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı.

4 pozitif vaka ile beraber temaslı olduğu belirlenen 8 mürettebat karaya çıkarıldı.

Personeller karantina altına alınırken, gemide ise ayrıntılı dezenfekte çalışması yapıldı.

Diğer taraftan, mürettebatın karantina altına alındığı gemi havadan drone ile de görüntülendi.

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