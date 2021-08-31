Yüz yüze eğitim dönemi başlıyor! Veliler dikkat

Pandemi sürecinin stresini çocuklarda deneyimlediğinden dolayı odaklanma problemleri ve dikkat dağınıklığı çok fazla görünecektir. Bu durumlarda akademik başarıya etki ederek öğrenmelerinin daha yavaş olmasına sebep olabilir. Anaokuluna gidilemediği için kaba motor beceriler ve ince motor beceriler olması gerektiği kadar gelişmedi. Bu becerileri geliştirici, destekleyici etkinliklere bol bol olanak tanınmalı ve bu etkinliklerin bazılarına veliler de katılmalıdır.