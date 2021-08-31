Son dakika: 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Son dakika haberine göre: YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite hayali kuran milyonlarca kişinin merakla beklediği haberi ÖSYM Başkanı Halis Aygün verdi. Aygün "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." dedi.
Üniversiteye yerleşmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren ve puanıyla tercihlerini yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarına ulaştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
2021 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Haziran ayında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandıktan sonra üniversite tercih süreci başlamıştı. İlk tercih sürecinde hedefledikleri bölüm ve okulları yazan adaylar, bir süredir yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması ile bugün YKS tercih sonuç ekranı erişime açıldı. Adaylar tercih sonuçlarına sonuc.ösym.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.
YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Üniversite adayları, hangi okula yerleştiklerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayıp giriş yapmalıdır. T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.
ÖSYM YKS SONUÇ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
ADAYLARIN YÜZDE 85,80'İ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini bildirdi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2021-YKS'ye ilişkin sayısal verilerine ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2. tercihine, yüzde 10,09'u 3. tercihine yerleşmiştir."
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçları ile yükseköğretim düzeyinde bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN HANGİ BELGELER İSTENECEK?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinden görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumu, e-Devlet üzerinden Üniversite e-Kayıt hizmeti sunuyor. E-Devlet'te giriş yaptıktan sonra YÖK hizmetler listesinden "Üniversite e-Kayıt" butonu tıklanır. "www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemi gerçekleştirilir. e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerlidir. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi hakkında yapılan son açıklamalara göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlıyor. Buna göre, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için 13-17 Eylül arası oryantasyon haftası olacak.
ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde eğitimin bu yıl yüz yüze sürdürülmesini önermişti. Öğrencilerin, eğitimcilerin ve üniversite çalışanlarının aşılanması ile bu yıl eğitimin yüz yüze sürdürülmesi planlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
- YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...
- 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021...
- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
- Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...
- İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...
- GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...