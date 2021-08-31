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Son dakika: Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2021
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Son dakika: Manisa’nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 70 dönüm alan hasar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Hayallı Mahallesinde makilik alanda dün gece başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanda yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla sabaha karşı kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 70 dönüm alanın hasar gördüğü belirtildi.

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