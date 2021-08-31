Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! 5 ilde elektrik borçları 3 ay süre ile ertelendi





Uygulamadan faydalanacak tüketicilerin 28 Temmuz öncesinde de kendi adlarına veya ticari unvanlarına kayıtlı bir aboneliklerinin olması, aynı tarihten sonraki abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı abone grubunda bulunması ve aynı tedarik şirketinin faaliyet bölgesinde bulunması gerekecek. Karar doğrultusunda her bir hasar durum belgesi ile tek bir yeni abonelik için uygulamadan faydalanılacak ve erteleme süresi, ertelemeye konu her bir fatura için ayrı ayrı uygulanacak.