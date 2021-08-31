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Şanlıurfa’da terör örgütüne finansman sağlayan şahıslar yakalandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 31.08.2021
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Şanlıurfa’da terör örgütüne finansman sağlayan şahıslar yakalandı

Şanlıurfa merkez ile Birecik ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne finansman temin ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu 5 şahıs emniyet güçleri tarafından düzenlene operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlişeri, DEAŞ terör örgütüne finansman temin ettikleri tespit edilen şahıslara ilişkin operasyon gerçekleştirdi. Şanlıurfa merkez ve Birecik ilçesinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda yabancı uyruklu beş şahıs kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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