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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması: 5 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

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Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması: 5 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ikna çalışamları sonucu 5 teröristin teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

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