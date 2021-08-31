Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç’in daveti üzerine Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanlığında Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu'nun 2 günlük resmi ziyareti kapsamında, ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, ayrıca Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılış törenine katılacak.