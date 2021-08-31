Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü hakkında paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

"Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz."