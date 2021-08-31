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Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı!

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Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü hakkında paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

"Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz."

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