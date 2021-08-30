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Son dakika: Almanya 2 ay oldu elektrik veremedi! Türkiye 15 günde ev yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Son dakika: Almanya 2 ay oldu elektrik veremedi! Türkiye 15 günde ev yaptı

Son dakika haberine göre dünya, son yıllarda çok sayıda deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerle boğuşuyor. Son haftalarda özellikle Avrupa'da yaşanan seller ve dünyanın birçok köşesinde patlak veren orman yangınları, doğal afetlerle mücadelenin ne denli önemli olduğunu gösterdi. Türkiye, afet durumlarında çok başarılı bir yönetim gösterdi ve halkına sahip çıktı. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Mevlüt Tezel, "Almanya'da sellerin üzerinden iki ay geçti, bölgede hâlâ sular akmıyor, elektrikler kesik! Türkiye 15 günde ev yaptı." diye yazdı. Tezel, "Almanya, dünyanın dördüncü Avrupa'nın ise en güçlü ekonomisine sahip ama Bavyera'daki Hannah ve Hans kendi imkânlarıyla evlerini onarmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in bugünkü köşe yazısının o kısmı:

Almanya'nın Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde yaşanan sellerin üzerinden iki ay geçti, bölgede hâlâ sular akmıyor, elektrikler kesik!

Hükümet, konut onarım ve altyapı çalışmaları konusunda yetersiz kalırken; selzedeler kendi imkânlarıyla çözüm üretmeye çalışıyor. Ve yardımlar yetersiz olduğu için bölge halkı eylem yapmaya hazırlanıyor.

Bu da Türkiye'den bir haber: 80 yaşındaki İbrahim Deniz ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz'in Manavgat'ta çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nun talimatıyla 15 günde yeniden yapıldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin ardından TOKİ, merkezde 24 bin 83 ve kırsalda 7 bin konuttan yaklaşık 20 binini, geçtiğimiz hafta depremzedelere teslim etmeye başlamıştı. 1,5 yılda yeni bir şehir kuruldu!

Giresun'da 22 Ağustos 2020'deki yaşanan sel felaketinden etkilenenler için yapılan 216 konut ve 72 iş yeri de eylül ayı içerisinde sahiplerine teslim edilecek. 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminden zarar görenler için yapılan 3 bin 500 konutun yapımı da bitmek üzere. Bunlar gibi daha birçok örnek sıralayabiliriz. Almanya ile aramızdaki asıl fark ise afet bölgesine daha hızlı müdahale etmemiz, daha çok can kurtarmamız ve çok kısa sürede elektrik, su gibi temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamamız.

Almanya, dünyanın dördüncü Avrupa'nın ise en güçlü ekonomisine sahip ama Bavyera'daki Hannah ve Hans kendi imkânlarıyla evlerini onarmaya çalışıyor, iki aydır da elektrik ve suyun gelmesini bekliyor!

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Manavgat’taki yangında evleri kül olan İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu MANAVGAT'TAKİ YANGINDA EVLERİ KÜL OLAN İBRAHİM DENİZ VE EŞİ AYŞE DENİZ YENİ EVLERİNE KAVUŞTU
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