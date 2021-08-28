Manavgat’taki yangında evleri kül olan İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu

Yeni eve hayran kalan İbrahim Deniz, "Ev o kadar güzel ki insan burada oturmaya kıyamaz, Allah devletimizden, bakanlarımızdan, emeği geçen herkesten razı olsun. Yangında evimiz cayır cayır yanmıştı. Devletimiz ayağımıza kadar geldi. Gece gündüz çalıştılar. İçi de dışı da çok güzel oldu.