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Haberler Galeri Manavgat'taki yangında evleri kül olan İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu

Manavgat'taki yangında evleri kül olan İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu

Türkiye'yi derinden etkileyen Manavgat'taki yangın 80 yaşındaki İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz'in de evlerini küle döndürmüştü. Devlet kısa sürede vatandaşın yaralarını sarmak için harekete geçti. Yeni evine kavuşan İbrahim Deniz "Ev o kadar güzel ki insan burada oturmaya kıyamaz. Var olsun devletimiz" dedi.

Giriş Tarihi: 28.08.2021 08:29 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 12:27
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Manavgat’taki yangında evleri kül olan İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında canlarını zor kurtaran İbrahim Deniz (80) ve felçli eşi Ayşe Deniz'in (80) evleri küle döndü. Yaşlı çift, yangından yalnızca günler sonra yeni evlerine kavuştu.

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Manavgat’taki yangında evleri kül olan İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından yeni evin temeli hemen atıldı ve inşaat 15 günde tamamlandı. Yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan Deniz çifti, gözyaşlarına engel olamadı.

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Manavgat’taki yangında evleri kül olan İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu

Yeni eve hayran kalan İbrahim Deniz, "Ev o kadar güzel ki insan burada oturmaya kıyamaz, Allah devletimizden, bakanlarımızdan, emeği geçen herkesten razı olsun. Yangında evimiz cayır cayır yanmıştı. Devletimiz ayağımıza kadar geldi. Gece gündüz çalıştılar. İçi de dışı da çok güzel oldu.

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Manavgat’taki yangında evleri kül olan İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu

Allah razı olsun devletimizden. İlk günden beri yalnız bırakmadılar. Hayat arkadaşımla yeni evimizde oturacağım artık. Evin içerisine girdiğimde diyecek söz bulamadım. Var olsun devletimiz" dedi.

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Manavgat’taki yangında evleri kül olan İbrahim Deniz ve eşi Ayşe Deniz yeni evlerine kavuştu

Karaöz Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım ise "Devlet burada adeta seferberlik ilan etti. Evi yananlara ev, hayvanı telef olana hayvan verildi. Neye ihtiyacımız varsa halledildi.