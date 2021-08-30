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Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması: Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması: Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12’ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlerin ATAK helikopteri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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