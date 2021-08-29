TİHA'nın TSK'ya teslim töreninde özel anlar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TİHA'yı kontrol ettiği anlar damga vurdu
Türkiye'nin gururu olan TİHA düzenlenen tarihi tören ile Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Düzenlenen törene Başkan Erdoğan'ın TİHA'nın kontrolünü sağladığı anlar damga vurdu. Başkan Erdoğan ayrıca Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan aldığı bilgiler sonrası TİHA kontrol odasında bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye'nin gururu olan Bayraktar Akıncı TİHA'nın TSK'ya teslim edildiği törende çok özel anlar da yaşandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TİHA'nın kontrol odasına geçerek Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı. Erdoğan diğer yandan bir süreliğine TİHA'nın kontrolünü de sağladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de TİHA üzerine kısa bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan kontrol odasında çekilen hatıra fotoğrafının ardından TİHA'nın ilk uçuşunu izlemek için kontrol odasından ayrıldı.
AKINCI TİHA NEDİR?
Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.
İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.
Burada yapılan taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve 15.19'daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar Akıncı seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla tamamladı.
AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ
40,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots
Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet
Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg.
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