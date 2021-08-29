CHP Gençlik Kolları’dan çalıntı reklam filmi skandalı! Adı geçen vatandaşlardan sert tepki: Bizleri siyasetin içine çekmeyin

CHP o reklamı alarak kendi videosuymuş gibi servis etti. Reklamdaki çocuğun babası ve tuttuğu takıma olan sevgisini anlattığı yerleri keserek sanki parti için söylüyormuş gibi montajlamış. DevamınaGenel Başkan Kemal Kılıdaroğlu'nun fotoğraflarını yerleştirmiş.CHP çalıntı videoya kendi logosunu da yerleştirmiş.