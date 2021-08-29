Katar ile Afganistan görüşmesi | Çavuşoğlu ve Akar, Katarlı hükümet yetkilileriyle görüştü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşlarıyla video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye arasında video telekonferans görüşmesi gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile görüştü.
Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.