Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in acı günü

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve rahatsızlığının artması sonucu yaklaşık 2 hafta önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Böcek'in, akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren, evli ve üç çocuk babası Böcek'in cenazesinin, yarın ikindi vakti Uncalı Mezarlığında defnedileceği açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, ağabeyinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kendisi de daha önce Kovid-19 nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Böcek paylaşımında, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Kovid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.