Suriye’de PKK’lı teröristlerden silah eğitimi alan YPG’li Adana’da yakalandı

PKK/YPG'DE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI

Karakaş'ın bilgisayarında yapılan incelemede ise daha önceden silinmiş dosyalara ulaştı. Ulaşılan dosyalarda terör örgütü YPG'nin 'asayiş' adı verdiği biriminde araç içerisinde çekilmiş fotoğraflara ulaşıldı. Yapılan incelemede fotoğrafta bulunan araç sürücüsünün Ahmet Resul (44) olduğu ve şüphelinin Şanlıurfa'da yaşadığı saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti.