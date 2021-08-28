Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan selzedelere güzel haber! En geç 1 yıl içinde...

"Selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamını yeniliyoruz" diyen Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve AFAD ile birlikte inşa edeceğimiz yeni dükkânları 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sel bölgesinde ilk günden bu yana, Bakanlıklarımız, AFAD, KIZILAY, UMKE, JAK, kahraman Mehmetçiklerimiz, gönüllü yardım kuruluşlarımız ve emniyet güçlerimizle birlikte, her afette olduğu gibi omuz omuza çalıştık. Her bir çalışanımızın emeğine yüreğine sağlık. Biz, bir ve beraberiz. Selin oluşturduğu hasarları kısa sürede giderecek, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Selden etkilenen kardeşlerimizi güvenli yuvalarına ve iş yerlerine kısa sürede kavuşturacağız."