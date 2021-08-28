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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'ta

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Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat’ta

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’na katılmak için Irak'ın başkenti Bağdat’a geldi. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı için kardeş Irak'tayız." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak için Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı için kardeş Irak'tayız." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'tan ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat’ta DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU BAĞDAT'TA

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