29 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti

Başkan Erdoğan Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan Karadağ Başbakanı Krivokapiç’i kabul etti

Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ'a geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan buradaki temaslarına devam ediyor. Başkan Erdoğan ziyareti kapsamında Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in davetine icabetle geldiği Karadağ'da temaslarına devam ediyor.

Karadağ'da resmi törenle karşılanmasının ardından Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile görüşen Başkan Erdoğan, daha sonra Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'i kabul etti.

Devlet Konuk Evi olan Villa Gorica'daki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan Karadağda halkı selamladı BAŞKAN ERDOĞAN KARADAĞ'DA HALKI SELAMLADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA