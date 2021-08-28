Başkan Erdoğan talimatı verdi! 22 ilde çalışmalar tamam...

"BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"

Yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Belediyecilik, okulu olan bir iş değil. Şehirlerde valilerimiz vardır, bir eğitim ve disiplinden gelirler ama belediyeciliğin bir okulu yok. Belediye başkanları sağduyulu, iyi niyetli ve gönül insanları olmak zorundadır. İnsanları temsil etmek adına toplum tarafından seçilen insanlardır. Başkanlar da görgüsüyle, iyi niyetiyle gayret içerisinde olur ve hizmet etmek için çabalar. Para ve personel yönetimini bilir ama asıl yönetimi iyi bilen insanları yanında çalıştırarak adeta bir orkestra şefi gibi sorarak, istişareyle güzel işler ortaya çıkarır.İstişarenin hikmetine inanıyoruz, bugüne kadar da çok faydasını gördük." dedi.