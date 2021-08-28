29 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile halkı selamladı

Başkan Erdoğan Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile halkı selamladı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile halkı selamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile birlikte halkı selamladı. Vatandaşlar ise Başkan Erdoğan ve Djukanovic'in selamına alkışlarla karşılık verdi.

Başkkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in davetine icabetle Karadağ'a gelmişti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic tarafından törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı ile halkı selamladı. Vatandaşlar ise Başkan Erdoğan ve Djukanovic'in selamına alkışlarla karşılık verdi.

Erdoğan'a Karadağ ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA