28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den 2021-YKS Yerleştirme sonuçları açıklaması

Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den 2021-YKS Yerleştirme sonuçları açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
ABONE OL
Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün’den 2021-YKS Yerleştirme sonuçları açıklaması

Son dakika haberleri... ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.

ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının gelecek hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA