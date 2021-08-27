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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Yurt geneli kavrulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı! Yurt geneli kavrulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için 'kavurucu sıcaklık' uyarısı yaptı. Mevsim normallerinin üzerine çıkması bekenen hava sıcaklığının 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'den yapılan sıcaklık uyarısının detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yapıldı. Haritanın da paylaşıldığı açıklamada, "28 Ağustos-03 Eylül arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Renklerle kategorize edilen haritada; Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bir süredir mevsim normallerine inen sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin yaklaşık 8 derece üzerine çıkacak. Bugünden itibaren yükseliş gösterecek olan sıcaklık değerleri İstanbul'da nemin de etkisiyle bunaltıcı bir havaya sebep olacak. Tüm yurtta sıcaklıkların yükseliş yaşaması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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