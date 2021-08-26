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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 5 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı perasyonda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyetler yürüten kişiler ile sosyal medya üzerinden DEAŞ ve ya El Kaide bağlantılı örgütler adına tehdit ve propaganda amaçlı paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti.

İstanbul'da 7 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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