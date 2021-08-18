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DEAŞ operasyonu! Çok sayıda adrese baskın yapıldı

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Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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DEAŞ operasyonu! Çok sayıda adrese baskın yapıldı

Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 adrese baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda şuana kadar 5 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek için çalışma başlattı.

Polisin yaptığı bu çalışmada DEAŞ'ın yabancı uyruklu yapılanması tespit edildi. Polis bu yapının içinde 7 kişinin olduğunu bunların daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüklerini ve örgütün Suriye'deki hakimiyetini kaybetmesinin ardından yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapıp Adana'ya yerleştiklerini belirledi. Bu tespitin üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ekipleri bu 7 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Şafak vakti adreslere özel harekat polisiyle birlikte girildi. Yapılan operasyonda şuana kadar 5 zanlı gözaltına alındı. Polis evlerdeki dijital malzemelere el koydu. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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