Okan Müderrisoğlu: Muhalefetin yalan siyaseti ve başa çıkma rehberi...

İşte Okan Müderrisoğlu'nun "Muhalefetin yalan siyaseti ve başa çıkma rehberi..." yazısı;

Yakından izlediğiniz gibi, muhalif siyaset kendince bir damar bulduğunu düşünüyor ve o alanı kazmaya devam ediyor. Üstelik bu işi, kendi kazdığı çukura düşmesi an meselesiyken yapıyor. "Yalan" ya da "Yanlış..." Hiç fark etmiyor.