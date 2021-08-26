Okan Müderrisoğlu: Muhalefetin yalan siyaseti ve başa çıkma rehberi...
Muhalefetin yalan siyaseti Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu tarafından kaleme alındı. CHP ve İYİ Parti'nin yanlış bilgilerle yalan siyaset yaptığını belirten Müderrisoğlu, ahlaki değerlerin tanınmadığını vurguladı. Toplumu ikna edemeyen muhalfetin yıkıma öncelik verdiğini yazan Müderrisoğlu, "Bu ilkesizlik silsilesini "siyaset yapıyoruz" gerekçesiyle savunuyorlar!" ifadelerine yer verdi.
Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin yalan üzerine kurulu hamlelerine tepki gösterdi. Müderrisoğlu muhalefeti eleştirdiği yazısında "Bu ilkesizlik silsilesini "siyaset yapıyoruz" gerekçesiyle savunuyorlar!" ifadelerine yer verdi.
İşte Okan Müderrisoğlu'nun "Muhalefetin yalan siyaseti ve başa çıkma rehberi..." yazısı;
Yakından izlediğiniz gibi, muhalif siyaset kendince bir damar bulduğunu düşünüyor ve o alanı kazmaya devam ediyor. Üstelik bu işi, kendi kazdığı çukura düşmesi an meselesiyken yapıyor. "Yalan" ya da "Yanlış..." Hiç fark etmiyor.
Ortamı zehirliyor. Bir yalanın zehrine karşı panzehir üretilirken bir diğerini dolaşıma sokuyor. Siyaseten ve hukuken bedel ödenmediği için tehlikeli sularda yüzmekten vazgeçmiyor.
CHP'nin kurumsallaştırdığı, İYİ Parti'nin ise her fırsatta girip çıktığı "politik yalanlar dünyası" iktidarla rekabette geri kaldıkça kendi iddialarını mutlak gerçek sanan prototiplerce üretiliyor. Var oluşlarını, iktidarı yıpratmaya ve ne pahasına olursa olsun devirme hedefine kilitleyen bu unsurlar ister siyasi olsun isterse sivil görünümlü...
Hiçbir ahlaki değer tanımıyorlar. Yıkmayı önceliyor ama yerine ikna edici bir toplumsal- siyasal mimarı koyamıyorlar. Sonra da bu ilkesizlik silsilesini "siyaset yapıyoruz" gerekçesiyle savunuyorlar!
Ve maalesef AK Parti'ye yük almaya değil yük olmaya geldiği iyice anlaşılan bir azınlığın, abartılı söylemleri veya hatalarından besleniyor..Bu erdemli hareketin bütününü töhmet altında bırakacak şekilde genellemeler geliştirebiliyor!
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