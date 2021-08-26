Son dakika: Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor! İlk kafile geldi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan flaş açıklama

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin yurda dönüşüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması noktasında bugüne kadar çok önemli görevler üstlendiğini belirten Altun, Türk ordusunun 2002'den bu yana hem çok taraflı hem de ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da görev aldığını hatırlattı. Altun, ülkelerini yeniden inşa etme mücadelelerinde Afgan halkını desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son 20 yıldır Afgan halkının güvenliğini sağlamak ve Afganistan'da istikrara katkıda bulunmak adına onurlu bir görev yaptığını vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Afgan halkının kuvvetlerimize yönelik sevgisi, bölgeye giden herkes tarafından görülmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Afganistan'da barış ve güvenliği sağlamak için çok taraflı ve uluslararası girişimleri her zaman destekledi. Afganistan'daki meseleyi hiçbir zaman ayrı tutulması gereken bir mülteci sorunu olarak görmedik. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan gelen son görüntüler, geçtiğimiz haftalarda değişen bazı siyasi dinamiklerin bir sonucudur. Havalimanındaki güvenliğin hızla kötüye gitmesi, sahadaki durumun yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir. Türkiye, belirli koşulların sağlanması halinde söz konusu havalimanında güvenliği sağlamak istediğini daha önce dile getirdi. Havalimanında yaşanan son karmaşaya rağmen Türk kuvvetleri güvenliğin ve düzenin sağlanmasına yardım etti. Askeri uçaklarımız 1129 sivili tahliye etti."

TÜRK ASKERİ, ZORLU BİR GÖREVİ DAHA BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ OLMANIN GURURUYLA EVİNE DÖNÜYOR

Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruma isteğinin, bölgedeki politikalarıyla aynı doğrultuda olduğunu belirten Fahrettin Altun, Libya'dan Azerbaycan'a, Somali'den Suriye'ye ve Afganistan'a kadar Türkiye'nin, "Bölgede herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir" inancıyla insan odaklı bir dış politika izlediğini kaydetti.

Son gelişmeler ve yapılan müzakereler neticesinde Türkiye'nin askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı aldığını aktaran Altun, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine minnettarız. Afgan halkının yanında olmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: AFGAN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti.