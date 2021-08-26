Son dakika: Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor! İlk kafile geldi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz " dedi. Öte yandan Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçakta bulunan Türk askerinin karşılanma görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesine başlandı.
İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya hareket etti.
İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.
THY'DEN AÇIKLAMA
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'dan tahliyesine karar verilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak havalandı.
THY'nin 345 yolcu taşıyan TK6889 sefer sayılı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 11.45'te iniş yaptı.
Uçağın daha sonra İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor.
Bu arada, bugün İstanbul'dan kalkacak uçaklarla 2 tahliye seferi daha planlandığı, bu uçuşların talebe bağlı olduğu öğrenildi.
MSB ASKERLERİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçakta bulunan Türk askerinin karşılanma görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde uçaktan inen askerlerin çiçekle karşılandığı görüldü. Görüntü ile birlikte, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan'dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara'ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan'dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara'ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık. pic.twitter.com/MixYyQXyuu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2021
BAKAN AKAR: EN KISA ZAMANDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin soruyu yanıtladı.
Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:
"Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız Müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."
MEHMETÇİK AFGANİSTAN'DAN DÖNÜYOR
Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri 2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağlarımız olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yapmaktadır. ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği 'Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir' sözünden hareketle belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur. Bu kapsamda; Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile birlikte müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır" ifadelelerine yer verildi.
Mevcut duruma ilişkin çeşitli temaslar ve değerlendirmelerde bulunulduğu bildirilen açıklamanın devamında, şunlara yer verildi:
"Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin yurda dönüşüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması noktasında bugüne kadar çok önemli görevler üstlendiğini belirten Altun, Türk ordusunun 2002'den bu yana hem çok taraflı hem de ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da görev aldığını hatırlattı. Altun, ülkelerini yeniden inşa etme mücadelelerinde Afgan halkını desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin son 20 yıldır Afgan halkının güvenliğini sağlamak ve Afganistan'da istikrara katkıda bulunmak adına onurlu bir görev yaptığını vurgulayan Altun, şöyle devam etti:
"Afgan halkının kuvvetlerimize yönelik sevgisi, bölgeye giden herkes tarafından görülmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Afganistan'da barış ve güvenliği sağlamak için çok taraflı ve uluslararası girişimleri her zaman destekledi. Afganistan'daki meseleyi hiçbir zaman ayrı tutulması gereken bir mülteci sorunu olarak görmedik. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan gelen son görüntüler, geçtiğimiz haftalarda değişen bazı siyasi dinamiklerin bir sonucudur. Havalimanındaki güvenliğin hızla kötüye gitmesi, sahadaki durumun yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir. Türkiye, belirli koşulların sağlanması halinde söz konusu havalimanında güvenliği sağlamak istediğini daha önce dile getirdi. Havalimanında yaşanan son karmaşaya rağmen Türk kuvvetleri güvenliğin ve düzenin sağlanmasına yardım etti. Askeri uçaklarımız 1129 sivili tahliye etti."
TÜRK ASKERİ, ZORLU BİR GÖREVİ DAHA BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ OLMANIN GURURUYLA EVİNE DÖNÜYOR
Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruma isteğinin, bölgedeki politikalarıyla aynı doğrultuda olduğunu belirten Fahrettin Altun, Libya'dan Azerbaycan'a, Somali'den Suriye'ye ve Afganistan'a kadar Türkiye'nin, "Bölgede herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir" inancıyla insan odaklı bir dış politika izlediğini kaydetti.
Son gelişmeler ve yapılan müzakereler neticesinde Türkiye'nin askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı aldığını aktaran Altun, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine minnettarız. Afgan halkının yanında olmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: AFGAN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan'da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerin bir görevi daha başarıyla yerine getirdiğini, kahraman askerleri kutladığını bildirdi.
Paylaşımında Çelik, "Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir." ifadesini kullandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TAHLİYE AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk askerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı işletmeye devam etmesinin Afganistan'ın da lehine geçiş sürecinin de lehine olduğunu ifade eden Kalın, bunun bundan sonraki kurulacak hükümetin de lehine olduğunu söyledi. Kalın, "Çünkü, orada uluslararası bir tanınma sağlayabilmesi için yeni hükümetin mutlaka havalimanının güvenliğini sağlaması ve işleyişi normal bir şekilde temin etmesi gerekiyor." diye konuştu.
Bu yönde soru işaretleri bulunduğunu belirten Kalın, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz bu uluslararası tanınma ve ilişkilerin devamı açısından bunun hala önemli olduğunu ifade ediyoruz. Askerimiz çekildikten sonra biz orada havalimanı ile ilgili bu işletme görevini devam ettirebiliriz. Bu tabi şartları, detayları konuşulacak ama bir süreç var şu anda. Olumlu seyretmesini bekliyoruz, detaylar konuşulacak. Çünkü, havalimanını işletmenin bir lojistik kapasite boyutu var. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Şartlarda anlaşılırsa bu yönde bir mutabakat sağlanırsa, biz bu hizmeti orada vermeye devam edeceğiz. Bu tamamen profesyonel bir hizmet olacak havalimanın işletilmesi. Ama şu anda Afganistan'ın dünyaya açılan kapısının Kabil Havalimanı olduğu dikkate alınırsa bunun ne kadar önemli bir misyon olduğu da zannediyorum kendiliğinden ortaya çıkacaktır."
Kalın, "Taliban mı 'Biz istemiyoruz Türk askerini burada' dedi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:
"'Türk askeri' demediler, 'hiçbir yabancı gücün Afganistan'da kalmasını istemiyoruz' diye bir ilke koydular ortaya. Bu prensip kararı çerçevesinde, bunu sadece bize değil, diğer bütün ülkelere, Almanya, İngiltere, Fransa, İran, Rusya, Çin'dir hepsine söylediler. Bu geçiş sürecinin belki beklenen boyutlarından, unsurlarından bir tanesiydi. O yüzden biz çekilme ihtimali üzerinde güçlü bir şekilde durduk. Çünkü askerimizin orada herhangi bir şekilde bir çatışmanın ortasında kalması, bir tehditle, tehlikeyle karşı karşıya kalması bizim asla kabul edebileceğimiz, onay verebileceğimiz bir durum değildi. Dolayısıyla misyonun bu şekilde tamamlanmış olması bizim için de memnuniyet verici, güvenli bir şekilde ülkemize dönüyor olmaları."
İşletme konusunda kapasitenin Türkiye'de olduğunun altını çizen Kalın, "O konuda bir sorunları yok. Bunu Türkiye'nin devam ettirmesi yönünde bir irade de ortaya koyuyorlar. Büyük ihtimalle, şartlarda anlaşılması durumunda bu yönde bir netice ortaya çıkacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bunun, Türkiye'nin oradaki misyonu açısından önemli olduğunu vurgulayan Kalın, "Çünkü, sivil diplomatik misyonumuz devam ediyor. Büyükelçimiz orada, büyükelçilik çalışanlarımız orada. Bir kısmını tahliye etmiştik ama asıl kadro orada ve onlar çalışmalarına devam ediyor." dedi.
"24 YA DA 36 SAAT İÇERİSİNDE BU OPERASYON TAMAMLANMIŞ OLUR"
"Tahliyenin ne kadar sürede tamamlanması bekliyorsunuz?" sorusu üzerine de Kalın, "Tam saatini bilemiyorum, bu Milli Savunma Bakanlığının planlaması ama 24 ya da 36 saat içerisinde bu operasyon tamamlanmış olur." diye konuştu.
Kalın, askerin ve oradaki diplomatların, vatandaşların güvenliğinin Türkiye'nin birinci önceliği olduğunu vurguladı.
Havalimanında bir güvenliğin sağlanması gerektiğine işaret eden Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Afgan güçleri, Taliban güçleri tarafından mı yoksa bir özel güvenlik tarafından mı sağlanacak? Mutlaka orada bir güvenlik yapısının kurulması gerekiyor. Orada Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu ben düşünmüyorum. Onlar da önünde sonunda muhtemelen böyle bir hizmet talebinde bulunacaklar. Çünkü, kendileri de oranın ne kadar kilit bir öneme haiz olduğunu biliyorlar. Bu detaylar müzakere konusu. Mutabık kalınması halinde bu yönde bir çalışma yapılacak orada."
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