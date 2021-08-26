PKK’nın suikastçısı öldürüldü

EREN-1 operasyonu kapsamında Van'da jandarma tarafından SİHA destekli operasyonda öldürülen 3 terör örgütü üyesinden birinin sözde Botan eyaleti Kato Jirka bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten "Rojin Amed" kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu ortaya çıktı.

Van Jandarma Komutanlığı'nın Çatak'ta yürüttüğü Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet Karacı operasyonu kapsamında Kato- Karataş çukurları mevkiinde, 19 Ağustos'ta Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince, İHA ve SİHA ile Atak Helipkopteri ve Hava Kuvvetleri destekli icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan eyaleti Kato Jirka bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terör arananlar listesinde 500 bin lira ödülle gri kategoride aranan Fidan Kurtpınar olduğu tespit edildi.