MHP lideri Bahçeli’den Malazgirt Zaferi mesajı

26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt Ovası'nda yalnızca iki ordu karşı karşıya gelmemiş, en az bunun kadar ehemmiyet ihtiva eden medeniyetler, kültürler, inançlar, hedefler de karşılıklı olarak hizalanmıştır.

Bizans, karanlığın, köhneliğin, çürümenin ve yozlaşmanın sembolü iken; Selçuklu Devleti'nin kudretinde tecessüm eden Türk milleti adaletin, merhametin, cesaretin, hakkaniyetli bir yönetim sisteminin simgesi olarak sivrilmiştir.