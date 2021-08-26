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Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı! Dünya tarihini değiştiren zafer neden bu kadar önemli?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı! Dünya tarihini değiştiren zafer neden bu kadar önemli?

Bugün Türklere Anadolu’nun kapısını açan ve dünya tarihinin akışını değiştiren Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı. Peki bu zafer neden önemli? Detayları Muş Malazgirt'te olan A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi tarihçi Prof. Dr. Adnan Çevik canlı yayında anlattı.

Tarihçi Prof. Dr. Adnan Çevik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu anda bizler tarihin değiştiği bir noktayız. 950 yıl önce 21-26 Ağustos tarihleri arasında Türklere kapıların açıldığı yerdeyiz. Burada Alpaslan'ın getirdiği büyük zaferle tarih makas değiştirdi. Buralar bir daha asla eskisi gibi olmadı.

Burada yeni bir dönemin kapıları aralandı. Sonuçları açısından muazzam dönüşümlerin perdesini açtı. Burada 2020 yılında devletin talimatı ve desteğiyle bir kazı çalışması projesi başladı. Savaşın nerede yapıldığını noktasal olarak tespit etmek ve yerinde bunu ortaya koymak için çalışıyoruz.

Burada 12 üniversiteden 38'e yakın akademisyen ile çok büyük bir disiplinle çalışıyoruz. Savaşın izlerini arıyoruz. Şehitlerimizin yerini ve savaştan geriye kalan savaş objelerini arıyoruz. Büyük zaferin ete kemiğe bürünmesi için mücadele ediyoruz.

Savaş 150 km karelik çok geniş bir alanda oluyor. Biz bu alanda savaş objelerini arıyoruz. Savaşın delillerini arıyoruz. Büyük zaferin delillerle ortaya konulmasını hedefliyoruz. Projemiz bu kapsamda sürüyor.

Türkiye'de ilk kez bir savaş alanı arkeolojisi yapılıyor. Bunun metedolojisinin de kurulması da gerekiyor. Biz bunların dünya örneklerini inceledik. 1 yıl boyunca ön hazırlıklar yaptık. Yurt içinde ve yurt dışında tecrübeli isimlerle yola çıktık."

Malazgirt zaferi neden önemli? MALAZGİRT ZAFERİ NEDEN ÖNEMLİ?

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