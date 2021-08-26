Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı! Dünya tarihini değiştiren zafer neden bu kadar önemli?

Tarihçi Prof. Dr. Adnan Çevik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu anda bizler tarihin değiştiği bir noktayız. 950 yıl önce 21-26 Ağustos tarihleri arasında Türklere kapıların açıldığı yerdeyiz. Burada Alpaslan'ın getirdiği büyük zaferle tarih makas değiştirdi. Buralar bir daha asla eskisi gibi olmadı.

Burada yeni bir dönemin kapıları aralandı. Sonuçları açısından muazzam dönüşümlerin perdesini açtı. Burada 2020 yılında devletin talimatı ve desteğiyle bir kazı çalışması projesi başladı. Savaşın nerede yapıldığını noktasal olarak tespit etmek ve yerinde bunu ortaya koymak için çalışıyoruz.