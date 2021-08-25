CHP'li ismin korsan tesisi mühürlendi! Çeşme suyunu 'Hamidiye su' diye satmışlardı
JASAT'a bağlı ekiplerin İstanbul Şile'de yaptığı denetimlerde büyük bir skandal ortaya çıktı. Ulupelit mevkisinde ormanlık alanda su varili ve boru tespit eden ekipler, boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak suyu dolum fabrikasına uzandığını belirledi. Borularla dolumu yapılan suların İBB'ye ait "Hamidiye Su" markasıyla vatandaşa satıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede tesisin CHP’den Eyüpsultan Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyan Emel Bilenoğlu’nun eşine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Kaçak tesis, İl Sağlık Müdürlüğü’nce mühürlendi.
Su dolum tesisinin mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, bunun üzerine damacanalardan su örneği alan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tesisi mühürleyerek faaliyetine son verdi.
CHP'DEN ADAY OLMUŞTU
Tesis 31 Mart seçiminde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu ile ortağı Murat Tükenmez'e ait çıktı.
Su dolum tesisinin yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçtiği ve Anadolu Yakası'ndaki bayilere sevkiyat yaptığı öğrenildi. Skandala vatandaşlardan tepki yağdı.
Çok sayıda tüketici, bayilerden 'Ne içtiğimizi bilmiyoruz' diyerek abonmanlıklarını iptal etti. Daha önce de vatandaşın sipariş ettiği Hamidiye Su'yun 19 litrelik damacanalarının içinden ambalaj atıkları çıkmıştı. Hamidiye Su ise o dönem hatasını kabul ederek suları ücretsiz yenileme sözü vermişti.
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