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CHP'li ismin korsan tesisi mühürlendi! Çeşme suyunu 'Hamidiye su' diye satmışlardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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CHP’li ismin korsan tesisi mühürlendi! Çeşme suyunu ’Hamidiye su’ diye satmışlardı

JASAT'a bağlı ekiplerin İstanbul Şile'de yaptığı denetimlerde büyük bir skandal ortaya çıktı. Ulupelit mevkisinde ormanlık alanda su varili ve boru tespit eden ekipler, boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak suyu dolum fabrikasına uzandığını belirledi. Borularla dolumu yapılan suların İBB'ye ait "Hamidiye Su" markasıyla vatandaşa satıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede tesisin CHP’den Eyüpsultan Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyan Emel Bilenoğlu’nun eşine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Kaçak tesis, İl Sağlık Müdürlüğü’nce mühürlendi.

İddiaya göre; Şile'deki tesis doğal kaynak yetmeyince kuyu suyu kullanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde Ulupelit mevkisindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, variller ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlenmişti.

Su dolum tesisinin mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, bunun üzerine damacanalardan su örneği alan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tesisi mühürleyerek faaliyetine son verdi.

CHP'DEN ADAY OLMUŞTU
Tesis 31 Mart seçiminde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu ile ortağı Murat Tükenmez'e ait çıktı.

Su dolum tesisinin yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçtiği ve Anadolu Yakası'ndaki bayilere sevkiyat yaptığı öğrenildi. Skandala vatandaşlardan tepki yağdı.

Çok sayıda tüketici, bayilerden 'Ne içtiğimizi bilmiyoruz' diyerek abonmanlıklarını iptal etti. Daha önce de vatandaşın sipariş ettiği Hamidiye Su'yun 19 litrelik damacanalarının içinden ambalaj atıkları çıkmıştı. Hamidiye Su ise o dönem hatasını kabul ederek suları ücretsiz yenileme sözü vermişti.

Kuyu suyunu İBB’ye ait Hamidiye Su markasıyla satmışlar KUYU SUYUNU İBB'YE AİT HAMİDİYE SU MARKASIYLA SATMIŞLAR
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