Son dakika: Asos’ta PKK’lı teröristlerin başına yerli ve milli füze yağdı

ASOS GÜVENLİ OLMAKTAN ÇIKTI

Özellikle Kuzey Irak'taki operasyonlardan kaçan PKK'nın üst düzeyleri için Asos bölgesi de yapılan harekatla güvenli bölge olmaktan çıktı. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte harekatı an be an Harekat Merkezinden takip etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da ise uçakların hedefleri tam isabetle vurarak, emniyetli şekilde üslerine döndüğü belirtildi.Asos'ta MİT ve İHA'lar tarafından belirlenen 28 hedef imha edildi.