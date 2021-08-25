Son dakika: Asos'ta PKK'lı teröristlerin başına yerli ve milli füze yağdı
Son dakika haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde son dönemin en büyük sınır ötesi hava harekatı gerçekleştirildi. Diyarbakır, Malatya ve Konya'dan kalkan F-16 ve F-4'lerle 28 hedef yerle bir edilirken, uçaklar, ABD yapımı bombalar yerine yerli ve milli Hassas ve Kanatlı Güdüm Kiti ile Lazer Güdümlü Kit bombalarıyla donatılarak harekat gerçekleştirildi.
Gara, Haftanin, Hakurk, Sincar, Metina, Zap ve Avaşin'deki üs bölgelerinden barınamaz hale gelen PKK terör örgütü, İran sınırına yakın bölgedeki daha düzlük olan Asos'ta geçici üs bölgesi kurdu. Özellikle operasyonlardan kaçan üst düzey yöneticilerin kaçtığı Asos'taki 4 ve 6 metre derinliğindeki sığınaklar Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde yaptığı haftalar süren takiple tespit edildi.
BİR GECE ANSIZIN GELİRİZ
Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geliriz" deyimiyle gece saat 04.00'de koordinatları alan F-16'lar Kuzey Irak'ın 200 kilometre derinliğindeki bölgeye hava harekatı düzenledi. Havadan İhbar ve Kontrol Uçağıyla havada karargah kurulurken, tanker uçakları da sınıra uçtu. 20'den fazla F-16 Asos'da belirlenen PKK'nın 28 inini yerli ve milli olan akıllı mühimmatlarla vurdu. Özellikle Kuzey Irak'taki harekatlardan başını kaldıramayan PKK, gece şok operasyonla şaşkına döndü.
ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ BARAKALARDA GİZLENİYORDU
Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatıyla birlikte PKK'ya yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Gara, Haftanin, Hakurk, Sincar, Metina, Zap ve Avaşin'deki üs bölgelerinden barınamaz hale gelen PKK terör örgütünün özellikle üst düzey yöneticilerinin Asos'da geçici üs bölgesi oluşturmaya başladığını belirledi. Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıkta, Kuzey Irak'taki üs bölgelerine göre daha düz arazide 4 ve 6 metre genişliğinde yine 4 ve 6 metre derinliğinde kazılan yer altı tahta barakalara özellikle örgütün üst düzey yöneticilerinin saklandığı tespit edildi. Dış Operasyonlar Birimi tarafından haftalar süren takip sonrasında örgüt üyelerinin gizlendiği yer altı sığınaklarının koordinatları tespit edildi.
20'DEN FAZLA F-16 KATILDI
Yapılan çalışmaların ardından 200 kilometre derinlikteki Irak'ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristlerce kullanılan 28 hedefe gece saat 04.00'de hava harekatı başladı. Harekat, Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geliriz" deyimiyle gece saatlerinde başladı. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları Kuzey Irak sınırına gönderildi. Gözetleme, hava savunma, erken ihbar, karşı taarruz ve hava hakimiyeti sağlamada avantaj sağlayan HİK uçaklarıyla Havada karargah kuruldu. Diyarbakır 1. Ana Jet Üssü'nden "Pars", Konya 3. Ana Jet Üssü'nden "Hançer", Adana İncirlik Üssü'nden "Akıncılar" ile Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan "Tunç" filoya ait 20'den fazla F-16, belirlenen hedefleri akıllı mühimmatlarla vurdu.
YERLİ VE MİLLİ FÜZELERLE HAREKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kendi yakıtlarıyla 2 saat havada kalabilen F-16'lar, İncirlik üssünden bölgeye gelen "Asenalar" filosundaki 2 yakıt ikmal uçağından havada yakıt ikmali yaparak uzun süre havada kaldı. Sürekli bölgede bulunan F-16 savaş uçakları hedefleri güdümlü bombalarla vurdu. CASA uçakları sınırda bulunurken, hava harekatı havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı tarafından havadan yönlendirildi. Uçaklar, ABD yapımı bombalar yerine yerli ve milli Hassas ve Kanatlı Güdüm Kiti ile Lazer Güdümlü Kit bombalarıyla donatılarak harekat gerçekleştirildi. Operasyon sonucundan PKK büyük şok yaşarken, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi.
ASOS GÜVENLİ OLMAKTAN ÇIKTI
Özellikle Kuzey Irak'taki operasyonlardan kaçan PKK'nın üst düzeyleri için Asos bölgesi de yapılan harekatla güvenli bölge olmaktan çıktı. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte harekatı an be an Harekat Merkezinden takip etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da ise uçakların hedefleri tam isabetle vurarak, emniyetli şekilde üslerine döndüğü belirtildi.Asos'ta MİT ve İHA'lar tarafından belirlenen 28 hedef imha edildi.
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