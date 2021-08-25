Son dakika: Asos’ta PKK’lı teröristlerin başına yerli ve milli füze yağdı

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ BARAKALARDA GİZLENİYORDU

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatıyla birlikte PKK'ya yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Gara, Haftanin, Hakurk, Sincar, Metina, Zap ve Avaşin'deki üs bölgelerinden barınamaz hale gelen PKK terör örgütünün özellikle üst düzey yöneticilerinin Asos'da geçici üs bölgesi oluşturmaya başladığını belirledi. Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıkta, Kuzey Irak'taki üs bölgelerine göre daha düz arazide 4 ve 6 metre genişliğinde yine 4 ve 6 metre derinliğinde kazılan yer altı tahta barakalara özellikle örgütün üst düzey yöneticilerinin saklandığı tespit edildi. Dış Operasyonlar Birimi tarafından haftalar süren takip sonrasında örgüt üyelerinin gizlendiği yer altı sığınaklarının koordinatları tespit edildi.