CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın havuzlu kümesi!
Son dakika haberine göre: İzmir'de, "Kaçağa geçit yok" diyen CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın eşi üzerine kayıtlı olan kaçak havuzlu villayı, kiraz bahçesi olan tarım arazisi üzerine inşa ettirmeden önce tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapmak üzere izin başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
İzmir'de, "Kaçağa geçit yok" diyen ancak eşi adına kayıtlı havuzlu villası kaçak çıkan CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın Kemalpaşa ilçesindeki villayı, tavuk kümesi olarak gösterdiği ortaya çıktı.
Karakayalı'nın kiraz bahçesine villa kondurabilmek için Tarım İl Müdürlüğü'ne eşi aracılığıyla 'Tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapacağım' diye izin başvurusunda bulunduğu belirlendi. İnternet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalına "İlçedeki kaçak yapıları tek tek tespit edip yıkacağım" diyen CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eşine ait havuzlu villa kaçak çıkmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre Karakayalı'nın aldığı yapı kayıt belgesi iptal edilirken SABAH kaçak villa ile ilgili ilginç detaylara ulaştı.
BELGEDE KÜMES
Karakayalı'nın kiraz bahçesine villa kondurabilmek için Tarım İl Müdürlüğü'ne eşi aracılığı ile "Tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapacağım" diyerek izin başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Tarım İl Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda yazılı ve görsel basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek Karakayalı çiftinin tarım arazisi üzerine inşa ettiği havuzlu villasını mercek altına aldı. Resmi evraklardaki incelemede, Karakayalı'nın kaçak olarak havuzlu villa kondurduğu kiraz bahçesine tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapacağını beyan ettiği belirlendi.
YIKIM TALEBİ
Tarım İl Müdürlüğü, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 157 ada 6 parselin bulunduğu alanda inceleme yapacağı ve proje onayını beklemeden imalatlara başladığı için metrekare başına para cezası kesileceği kaydedildi. Bu işlemin ardından ise kaçak villanın, izin başvurusunda belirtilen niteliklere uygun olup olmadığına bakılacağı ve kaçak yapının yıkılarak kiraz bahçesi olan arazinin yeniden eski haline döndürülmesinin isteneceği öğrenildi.
İMAR BARIŞI'NDAN YARARLANMAK İÇİN GERÇEK DIŞI BEYAN
CHP'LI Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İmar Barışı'ndan yararlanabilmek için tarım arazisine yaptığı kaçak villanın 31 Aralık 2017'den önce yapıldığını iddia ederek yapı kayıt belgesi almıştı. Şikâyet üzerine, alanın uydu görüntülerini inceleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapının 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığını, dolayısı ile İmar Barışı kapsamına girmediğini belirlemişti. Karakayalı'nın yalan beyanda bulunarak aldığı iddia edilen yapı kayıt belgesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edilmişti.
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