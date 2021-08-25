CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın havuzlu kümesi!

İzmir'de, "Kaçağa geçit yok" diyen ancak eşi adına kayıtlı havuzlu villası kaçak çıkan CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın Kemalpaşa ilçesindeki villayı, tavuk kümesi olarak gösterdiği ortaya çıktı.

Karakayalı'nın kiraz bahçesine villa kondurabilmek için Tarım İl Müdürlüğü'ne eşi aracılığıyla 'Tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapacağım' diye izin başvurusunda bulunduğu belirlendi. İnternet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalına "İlçedeki kaçak yapıları tek tek tespit edip yıkacağım" diyen CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eşine ait havuzlu villa kaçak çıkmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre Karakayalı'nın aldığı yapı kayıt belgesi iptal edilirken SABAH kaçak villa ile ilgili ilginç detaylara ulaştı.