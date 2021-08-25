Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Herkes afet bölgesinde olsun

BAŞKAN ERDOĞAN: 'ZİYARET EDECEĞİM'

Başkan Erdoğan, dünkü AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yangın ve sel felaketleri sonrası yapılan çalışmalara değinerek "Hükümetimiz döneminde orman varlığını 22.9 milyon hektara çıkardık. Allah'ın izniyle bu devlet ve millet güçlü ve biz bunu da başaracağız. Yanan evleri yeniden yapacak, tahrip olan ormanları yeniden ihya edeceğiz. Tarım ve hayvancılık zararlarını karşılayacağız. Bartın, Sinop, Kastamonu, Rize ve Artvin'deki sellerdeki zararın giderilmesi, tahrip olan alt yapının ayağa kaldırılması konusunda da gereken çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm bu afetlerde devletimizin hem mücadele gücü hem de yeniden inşa kabiliyeti görülmekte. MKYK'da planlamamızı bölge bölge yaptık. Sel ve yangın bölgelerini de yeniden ziyaret edeceğim. Bu imtihandan yüz akıyla çıkacağız" dedi.