CHP'li belediyede duba kaosu! Resmi açıklama yapılmadan kaldırıldı İBB suçu İSKİ'ye attı

SADECE ŞERİT AYIRIYOR

Göztepe'den Kızıltoprak'a kadar olan 5 kilometrelik tüm bisiklet yolu iptal edildi. Bisikletli yolu ayıran tüm seperatörler kaldırıldı. Sadece iki seperatör duba duruyor. Araçlar bisiklet yolunu şerit haline getirdi. Kadıköy'de bir senedir süren bisiklet yolu kaosuna bisiklet derneklerinden tepki geldi. Bisikletli Ulaşım Platformu yaptığı açıklamada İBB'den ya da Kadıköy Belediyesi'nden resmi bir açıklama beklediklerini eğer bisiklet yolu tamamen kaldırıldıysa bunun söylenmesi gerektiğini belirtti. Platform, "Bağdat Caddesi bisiklet yolu tamamen kaldırılmadıysa mevcut durum herkes için akıl karıştırıcı ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.